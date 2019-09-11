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تراجع معدل استخدام النقد محليا إلى 73 % خلال 2019

تراجع معدل استخدام النقد محليا إلى 73 % خلال 2019
http://almnatiq.net/?p=771737
المناطق - وكالات

تراجع معدل استخدام النقد “الكاش” في تعاملات السوق السعودية إلى نحو 73 في المائة بنهاية يوليو 2019، مقابل 27 في المائة للأنظمة الإلكترونية.
وجاء التراجع بدعم تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، إذ أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، في وقت سابق، أن أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هو تقليل الاعتماد على تداول النقد من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وهو ما يصب بشكل مباشر في مجتمع غير نقدي، أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وبحسب “الاقتصادية”، تراجع استخدام النقد “الكاش” بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، وذلك بنحو 730 نقطة أساس خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى نهاية يوليو من 2019.
وتقدر نسبة استخدام النقد خلال 2016 بنحو 80.5 في المائة من إجمالي التعاملات، ونحو 78.4 في المائة خلال 2017 ونحو 76.3 في المائة خلال 2018.
وبحسب البيانات المتوافرة، فقد كان تراجع معدل استخدام النقد في السوق المحلية خلال الفترة من 2013 حتى نهاية 2016 يسير بوتيرة أبطأ من الفترة الحالية، حيث كان معدل استخدام النقد حينها يشكل نحو 83.3 في المائة خلال عام 2013.

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