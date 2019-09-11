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مستشار: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد

مستشار: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد
http://almnatiq.net/?p=771738
المناطق - وكالات

قال دومينيك كامينجز أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر قال كامينجز “بالتأكيد”.
وأعلن جونسون اليوم الثلاثاء أنه لن يطلب تمديدا للموعد النهائي لخروج بريطانيا من التكتل المقرر في 31 أكتوبر وذلك بعد ساعات من سريان قانون يطالب بإرجاء الانفصال حتى 2020 ما لم ينجح رئيس الوزراء في إبرام اتفاق بشأن الخروج.

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