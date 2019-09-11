تطبيق Mobicip يتيح رقابة أبوية على أجهزة الأبناء

المناطق - الرياض

في الوضع الراهن، 38 في المائة من أولياء الأمور في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لايستطيعون التحكم في أجهزة أطفالهم، أو المحتوى الذي يشاهدونه على “الإنترنت”، وهو ما قد يعرضهم لبعض المخاطر، وتشمل هذه المخاطر الاطلاع على محتوى غير مناسب، أو الوقوع ضحية للتنمر عبر “الإنترنت”، أو مشاركة بيانات خاصة مع الآخرين دون قصد، وذلك في ظل أن أكثر من نصف الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين السادسة والتاسعة يستخدمون “الإنترنت” بشكل يومي، لذلك يحتاج المستخدمون إلى أدوات تساعدهم على حماية أبنائهم في أثناء استخدام الهواتف أو الحواسيب اللوحية، ومن أبرز هذه الأدوات، تطبيق Mobicip الذي يقدم ميزات تساعد الآباء على تأمين استخدام “الإنترنت” لأبنائهم.

ويوفر التطبيق استخدام ما يصل إلى 30 فلترا؛ لتأمين ما يشاهده الأبناء على “الإنترنت”، وتتبع وإدارة الوقت الذي يقضيه الأبناء في استخدام تطبيق ما، أو الجهاز نفسه، وتتبع موقعهم الجغرافي، وعرض سجل التصفح على عديد من الهواتف، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، وكل ذلك عن بُعد من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول.

يقوم التطبيق بتسجيل لقطات شاشة من جهاز الابن بشكل دوري حتى يتمكّن الآباء من رؤية ما يفعلونه، ابتداءً من جميع النصوص والرسائل الفورية التي يرسلونها ويتلقاها، حتى الصور التي يستعرضونها أو يلتقطونها بهواتفهم، أو يشاركونها مع أي شخص.

يدعم التطبيق أيضا مراقبة الكلمات المريبة التي ترسل إلى الأبناء، مثل: “لا تخبر”، أو “المنزل بمفرده”” أو “ما رقم هاتفك؟” وإرسال تنبيهات إلى الأب لحمايتهم من الخداع الإلكتروني، أو التنمر، كما يتيح التطبيق إمكانية تخصيص هذه الكلمات والإضافة إليها في قائمة المراقبة.