وكيل إمارة الشرقية يرعى فعاليات ملتقىالصحة والسلامة في مكان العمل الأول أكتوبر المقبل

الدمام - عبدالله السعيدي

يرعى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال ملتقى الصحة والسلامة في مكان العمل الأول تحت شعار “نحو بيئة عمل آمنة” ويشارك فيه متحدثين من أمريكا وبريطانيا وأوروبا، وذلك في الثامن من أكتوبر المقبل في فندق الشيراتون بالدمام.

وأوضح المهندس عثمان الموسى رئيس الملتقى بأن الملتقى يركز على محاور رئيسية تشمل نظام إدارة السلامة، وتطوير مختصي السلامة وأهم الاعتمادات المهنية العالمية في مجال محترفي السلامة.

كما سيتضمن الحديث عن معيار الآيزو ١٤٠٠٥ وهل هو الأنسب للتطبيق لمنع الحوادث والأمراض المتعلقة بالعمل والحفاظ على الصحة والسلامة في مكان العمل وغيرها من المحاور الأخرى.

كما سيتم من خلال الملتقى تقديم ورش عمل ودورات تدريبية ذات اعتماد عالمي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط مثل دورة “تقييم المخاطر” والتي تقام بإشراف مباشر من الجمعية الأمريكية الدولية لمحترفي السلامة

وأضاف بأن الملتقى يحظى بدعم جهات عالمية مثل البورد الأمريكي لمحترفي السلامة من خلال المشاركة بورقة عمل والالتقاء بالمهتمين بالحصول على البورد الأمريكي لمحترفي السلامة والسبل الكفيلة لتحقيقهم ذلك.

وأشار إلى أن الملتقى يحظى برعاية شركات عالمية مثل شركة أرامكو السعودية وشركة سند(شراكة بين شركة أرامكو وشركة نابورس العالمية)، مبينا بأنه يمكن للراغبين في التسجيل في فعاليات الملتقى والاطلاع على فعالياته عبر الموقع ‏https://wphse.org/