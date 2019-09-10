جامعة الجوف تطلق برنامج الوعي المعلوماتي

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أطلقت عمادة شؤون المكتبات بجامعة الجوف متمثلة في المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية التابعة لها، برنامج الوعي المعلوماتي

للعام الجامعي 1440هـ – 1441هـ Information Literacy Program (ILP) كأحد وسائل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للعمادة، للوصول إلى مجتمع أكاديمي بحثي لديه وعي معلوماتي وقادر ذاتياً على الوصول للمعلومات والتعامل معها بكفاءة ومهارة عالية.

وأوضح مدير إدارة عمادة شؤون المكتبات فهد الزامل أن فكرة البرنامج تتلخص في مساعدة كافة منسوبي الجامعة على كيفية الحصول على

مصادر المعلومات بأنواعها وأشكالها المختلفة ومن أماكنها المتعددة، وكيفية استخدام تلك المصادر ومهارات التعامل معها بكفاءة في ظل ثورة الانفجار المعرفي.

وأضاف بأن العمادة تهدف من خلال نشر ورفع الوعي المعلوماتي Information Literacy بين منسوبي الجامعة، إلى تحقيق تواصل معرفي ومعلوماتي بشكل مستمر، للحصول على أحدث مستجدات مصادر المعلومات، ودعم وتوفير مختلف احتياجاتهم من مصادر المعلومات.

وذكر الزامل أن الوعي المعلوماتي يحقق التهيئة الإرشادية للطلبة المستجدين وأعضاء الهيئة التدريسية الجدد، واطلاع مستفيدي المكتبات من منسوبي الجامعة ( أعضاء هيئة التدريس والطلبة) على أهمية المعلومات في حياتهم العلمية والأكاديمية، والتعريف بالخدمات الإلكترونية المتاحة من قبل عمادة شؤون المكتبات، كما يهدف أيضاً إلى تعريف الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بالمكتبات المتوفرة بالجامعة وأقسامها وخدماتها.

مؤكداً أن البرنامج يعمل على إطلاع منسوبي الجامعة على مصادر المعلومات المتاحة لهم بأنواعها وأشكالها المختلفة، ورفع مستوى خبرتهم في مهارات التعامل مع المعلومات، وشرح كيفية الدخول واستخدام المصادر الإلكترونية للمعلومات التي توفرها الجامعة، وتعريف مستفيدي المكتبات بأنظمة ولوائح المكتبة، وصقل مهارات منسوبي الجامعة للتعرف على كيفية توثيق المعلومات من مصادرها التقليدية والإلكترونية، كما يحقق نشر ثقافة المكتبة بين الطلبة، وحثهم وتشجيعهم على ارتياد مكتبات الجامعة.

وأكد مدير إدارة عمادة شؤون المكتبات، أن آليات تنفيذ البرنامج تكمن في تطبيق البرنامج الإرشادي للتعريف بالمكتبة وخدماتها، وإعداد مطبوعات ومطويات ورقية وإلكترونية تعريفية توضح أقسام المكتبات بالجامعة، وخدماتها الإلكترونية والتقليدية، وكيفية تحقيق الاستفادة منها، بما فيها طرق البحث بالمصادر المتوفرة لدى مكتبات الجامعة، وكيفية استخدام الفهرس الآلي لمكتبات جامعة الجوف …إلخ, وتوفير تلك المطبوعات بشكل دائم ومستمر لدى فروع المكتبات (المركزية والفرعية التابعة لها) وإتاحتها إلكترونياً عبر موقع عمادة شؤون المكتبات على بوابة الجامعة الإلكترونية، بالإضافة إلى إعداد الأدلة الإرشادية والتعريفية بمكتبات الجامعة، والأدلة التعريفية بقواعد البيانات الإلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية تتضمن : استخدام قواعد البيانات الإلكترونية، استخدام المكتبة الرقمية السعودية، مهارات واستراتيجيات البحث، وكيفية صياغة الاستشهادات المرجعية في البيئة الإلكترونية.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجانٍ داخل الكليات للقيام بمهمة توعية أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج وتنسيق حضورهم للمكتبات للاستفادة

منه ومد جسور التواصل مع المكتبة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للعمادة والمنبثقة من استراتيجية جامعة الجوف .