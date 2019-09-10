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المجلس الأعلى للقضاء يستحدث جائزة تحفيزية للقضاة المتميزين

المجلس الأعلى للقضاء يستحدث جائزة تحفيزية للقضاة المتميزين
http://almnatiq.net/?p=771779
المناطق - واس

استحدث المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، جائزة تشجيعية للقضاة، ضمن جهود المجلس في تحفيز أصحاب الفضيلة القضاة المتميزين في العمل القضائي، وتشجيع الإثراء المعرفي والابتكار.
وسيمنح الفائز بالجائزة شهادة تميز ومكافأة مالية، بناءً على 5 معايير موضوعية للتميز وجودة الأداء، وهي: معيار الإنجاز والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا، واحترام المدد النظامية وزمن إغلاق القضايا، ومعيار جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام وتكييفها ومنطوق الحكم.
كما ستتضمن المعايير معيار الإثراء والابتكار من خلال تقديم البحوث والدراسات والمقترحات والممارسات الإيجابية التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي ومعالجة النوازل والمستجدات ونقل المعرفة، وكذلك معيار الإدارة المنتجة في القضايا والجلسات، وحسن السير في الدعوى ومعالجة القضايا المدوّرة والمتعثرة، إضافة إلى معيار تقييم المستفيدين والمتقاضين وتقييم التفتيش القضائي، ومحكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة والدائرة.
ويبدأ التقييم للجائزة مطلع كل سنة، على أن يراعى الاختصاص النوعي للمحاكم وأن يكون القاضي ممارسًا للعمل القضائي في ذات التخصص كامل فترة التقييم، ويُحكّم معايير الجائزة لجنة مشكلة في المجلس الأعلى للقضاء تصدر قراراتها بالأغلبية.

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