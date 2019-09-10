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وزير الحج والعمرة يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على إلغاء رسوم تكرار العمرة

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وزير الحج والعمرة يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على إلغاء رسوم تكرار العمرة

وزير الحج والعمرة يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على إلغاء رسوم تكرار العمرة
http://almnatiq.net/?p=771798
المناطق - واس

رفع معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة.
وقال معالي وزير الحج والعمرة يأتي المرسوم الملكي الكريم في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وأضاف معاليه أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.

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