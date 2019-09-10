أمانة الشرقية تستعرض خططها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار لهذا العام

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http://almnatiq.net/?p=771804
المناطق - الدمام

رأس أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس عصام بن عبداللطيف المُلا صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١١/١/١٤٤١هـ، الاجتماع التحضيري الأول لموسم الأمطار والذي عقد في مقر الأمانة، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس  زياد مغربل، ووكيل الأمين لشؤون البلديات الاستاذ سعيد شويل، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس زياد بخرجي، و وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان، ومدراء الإدارات المعنية في الأمانة، ورؤساء البلديات.

وأفتتح المهندس عصام بن عبداللطيف المُلا الاجتماع بتأكيده على أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، بمضاعفة الجهد والتعاون بين كافة الجهات الخدمية للاستعداد الجيد لموسم الأمطار، مبينا بأن الهدف من هذا الاجتماع هو حل كافة المعوقات التي قد تعترض آلية العمل في تصريف مياه الأمطار التي قد تتجمع في الأماكن المخدومة وغير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار والتي بلغت نسبتها في حاضرة الدمام 60%، من خلال مشاريع تصريف مياه الأمطار، وكذلك مضخات المياه المتنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة التي تحديدها مسبقا لسرعة التعامل معها ومعالجتها أولا بأول، وتنظيم العمل بين كافة الجهات المعنية من خلال غرفة العمليات التي تديرها أمانة المنطقة الشرقية.

بعد ذلك استعرض وكلاء الأمانة و رؤساء البلديات خطة أمانة المنطقة الشرقية، واستعداد كل بلدية لموسم الأمطار من خلال كافة المحطات وتجهيز الآليات والمعدات والطاقات البشرية للعمل في كافة المواقع على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ قد يحدث جراء هطول الأمطار، كما تم استعراض الصيانة الوقائية للشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والأنفاق، و تجهيز غرف العمليات الفرعية بالبلديات ليتم تفعيلها، و تحديث معلومات الاتصال للمعنيين بتطبيق الخطة، إلى جانب استعراض كميات الأمطار التي هطلت خلال العام الماضي، والتي شهدتها المنطقة الشرقية، وكذلك كمية مياه الأمطار التي تم تصريفها عبر محطات تصريف مياه الأمطار والشبكات والتي بلغت أكثر من ٦ مليون متر مكعب، تم تصريفها إلى مياه الخليج العربي، فيما استعرضت إدارة الكوارث والأزمات بالأمانة خطتها في الاستعداد الاستباقي لمواجهة موسم الأمطار، فيما استعرضت باقي الادارات المعنية بالأمانة الخطط والمشاريع التي نفذت والجاري تنفيذها في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية

وفي ختام الاجتماع أكد أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس عصام المُلا على ضرورة التعاون وبذل أقصى الجهود وتسخير كافة الامكانيات من أجل إنجاح خطة تصريف مياه الأمطار لهذا العام، كما طالب الجميع بضرورة الوقوف الميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار والرفع أولا بأول بتقارير عن تنفيذ الخطة

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