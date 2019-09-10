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ولي العهد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الموريتاني

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ولي العهد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الموريتاني

ولي العهد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الموريتاني
http://almnatiq.net/?p=771810
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ.
ونقل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني تحيات وتقدير فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لفخامته.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من المستجدات الإقليمية.
حضر اللقاء معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد قطان.

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