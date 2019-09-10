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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7965.13 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7965.13 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7965.13 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7965.13 نقطة
http://almnatiq.net/?p=771813
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 90.11 نقطة ليقفل عند مستوى 7965.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 158 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات أليانز إس إف, ومجموعة السريع، والخدمات الأرضية، والعبداللطيف، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، ودلة الصحية، والتصنيع، والبلاد، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.24% و 4.89% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, والراجحي, وأسمنت الشمالية، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 73.43 نقطة ليقفل عند مستوى 3697.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 ألف سهم تقاسمتها 152 صفقة.

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