احدث الأخبار

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ومستشاري ومستشارات المركز
أبرز المواد
 المياه الوطنية تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7965.13 نقطة
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الموريتاني
أبرز المواد
 شرطة الرياض تقبض على جانيين قتلا مقيماً وسرقا مركبته
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تستعرض خططها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار لهذا العام
المنطقة الشرقية
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير عام التعليم بمنطقة الرياض
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على إلغاء رسوم تكرار العمرة
أبرز المواد
 شاهد .. “عناق البراءة” لطفلين يحقق ملايين المشاهدات
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يرحب بتقرير مشاورات صندوق النقد الدولي وما تضمنه من إشادة بالتقدم الذي تحرزه المملكة بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقف ميدانيًا على مشكلة تضرر أهالي محافظة الجموم من دخول الشاحنات
أبرز المواد
 “حساب المواطن”: 2.6 مليار لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر
أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ومستشاري ومستشارات المركز

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ومستشاري ومستشارات المركز

أبرز المواد
المياه الوطنية تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة

المياه الوطنية تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7965.13 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7965.13 نقطة

أبرز المواد
ولي العهد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الموريتاني

ولي العهد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الموريتاني

أبرز المواد

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ومستشاري ومستشارات المركز

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ومستشاري ومستشارات المركز
http://almnatiq.net/?p=771819
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح ومستشاري ومستشارات المركز.
وقدم الدكتور المصيبيح عرضًا عن عمل المركز ودوره في تقديم الإستشارات في المجال النفسي والتربوي والإجتماعي والأسري وفق أحدث الأساليب المواكبة للمتطلبات التنموية.
من جهته أشاد سمو أمير منطقة الرياض بمجالات الاستشارات الأسرية من المتخصصين لما فيه حصر المشكلات ومعالجتها والإصلاح داخل الأسرة بما يعود بالنفع – بإذن الله – على جودة الحياة وأسر سعيدة.

روابط ذات صلة

المياه الوطنية تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة

المياه الوطنية تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7965.13 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7965.13 نقطة
ولي العهد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الموريتاني

ولي العهد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الموريتاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*