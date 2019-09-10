بلدية الخفجي: زيارة 59 منشأه صحية واتلاف 75 كلجم مواد غذائية

المناطق - الخفجي

نفذت بلدية محافظة الخفجي حملة على المنشآت الغذائية، والتي تهدف الى متابعة المطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة لتعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني, بأنه تم زيارة (59) منشأة صحية، واتلاف (57) كجم مواد غذائية لحوم وأرز وخضار لظهور علامات التلف والفساد عليها, كما تم مصادرة أواني للطبخ تظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحه للاستخدام بعدد (21) قطعة وتحرير عدد (14) إشعار مخالفة وتحرير عدد (26)إنذار.

من جهة أخرى قال الحميداني بأن البلدية نفذت حملات تهدف الى معالجة التشوه البصري على الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع بالطرقات العامة عند مداخل ومخارج ونتج عنها إزالة عدد (9) مباسط لباعة جائلين مخالفين، ومصادرة مواد غذائية عبارة عن خضروات بعدد (76) حبة متنوعة، وإتلاف (32) كلجم من الخضار التالفة والغير صالحة للاستخدام الآدمي لتعرضها لأشعة الشمس والحرارة العالية لسوء حفظها وتخزينها، مؤكدا أنه تم تطبيق أنظمة صحة البيئة على المخالفين وفق لائحة الغرامات والجزاءات .

وقال المهندس الحميداني أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم الوزارية الهامة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ودعا رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال مركز940 .