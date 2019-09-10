احدث الأخبار

بلدية الخفجي: زيارة 59 منشأه صحية واتلاف 75 كلجم مواد غذائية
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ومستشاري ومستشارات المركز
أبرز المواد
 المياه الوطنية تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7965.13 نقطة
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الموريتاني
أبرز المواد
 شرطة الرياض تقبض على جانيين قتلا مقيماً وسرقا مركبته
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تستعرض خططها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار لهذا العام
المنطقة الشرقية
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير عام التعليم بمنطقة الرياض
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على إلغاء رسوم تكرار العمرة
أبرز المواد
 شاهد .. “عناق البراءة” لطفلين يحقق ملايين المشاهدات
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يرحب بتقرير مشاورات صندوق النقد الدولي وما تضمنه من إشادة بالتقدم الذي تحرزه المملكة بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقف ميدانيًا على مشكلة تضرر أهالي محافظة الجموم من دخول الشاحنات
أبرز المواد
بلدية الخفجي: زيارة 59 منشأه صحية واتلاف 75 كلجم مواد غذائية

بلدية الخفجي: زيارة 59 منشأه صحية واتلاف 75 كلجم مواد غذائية

المنطقة الشرقية
أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ومستشاري ومستشارات المركز

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ومستشاري ومستشارات المركز

أبرز المواد
المياه الوطنية تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة

المياه الوطنية تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7965.13 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7965.13 نقطة

أبرز المواد

بلدية الخفجي: زيارة 59 منشأه صحية واتلاف 75 كلجم مواد غذائية

بلدية الخفجي: زيارة 59 منشأه صحية واتلاف 75 كلجم مواد غذائية
http://almnatiq.net/?p=771822
المناطق - الخفجي

نفذت بلدية محافظة الخفجي حملة على المنشآت الغذائية، والتي تهدف الى متابعة المطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة لتعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني, بأنه تم زيارة (59) منشأة صحية، واتلاف (57) كجم مواد غذائية لحوم وأرز وخضار لظهور علامات التلف والفساد عليها, كما تم مصادرة أواني للطبخ تظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحه للاستخدام بعدد (21) قطعة وتحرير عدد (14) إشعار مخالفة وتحرير عدد (26)إنذار.

من جهة أخرى قال الحميداني بأن البلدية نفذت حملات تهدف الى معالجة التشوه البصري على الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع بالطرقات العامة عند مداخل ومخارج ونتج عنها إزالة عدد (9) مباسط لباعة جائلين مخالفين، ومصادرة مواد غذائية عبارة عن خضروات بعدد (76) حبة متنوعة، وإتلاف (32) كلجم من الخضار التالفة والغير صالحة للاستخدام الآدمي لتعرضها لأشعة الشمس والحرارة العالية لسوء حفظها وتخزينها، مؤكدا أنه تم تطبيق أنظمة صحة البيئة على المخالفين وفق لائحة الغرامات والجزاءات  .

وقال المهندس الحميداني أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم الوزارية الهامة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ودعا رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال مركز940 .

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تستعرض خططها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار لهذا العام

أمانة الشرقية تستعرض خططها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار لهذا العام
وكيل إمارة الشرقية يرعى فعاليات ملتقىالصحة والسلامة في مكان العمل الأول أكتوبر المقبل

وكيل إمارة الشرقية يرعى فعاليات ملتقىالصحة والسلامة في مكان العمل الأول أكتوبر المقبل
ترقية عدد من موظفي بلدية عين دار

ترقية عدد من موظفي بلدية عين دار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*