“الغذاء والدواء” تضبط 843 ألف عبوة تجميل مخالفة وتغلق مستودعين بجدة

المناطق - واس

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي مستحضرات تجميل مخالفين في محافظة جدة، وضبطت 843 ألف عبوة منتجات تجميلية فيهما.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها نفذوا جولات رقابية في مدينة جدة للتأكد من التزام المستودعات بتطبيق الاشتراطات، وكشفوا مستودعي مستحضرات تجميل لم يحصلا على تراخيص مزاولة النشاط وتداول منتجات التجميل ولم يطبقا أسس التخزين والتوزيع الجيد.

وأشارت الهيئة إلى ضبط أكثر من 843 ألف عبوة مخالفة في المستودعين اللذين جرى إغلاقهما، مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.