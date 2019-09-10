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ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت

ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت

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ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت

ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت
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المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت.
واطمأن سمو ولي العهد في بداية اللقاء على صحة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، سائلا الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير.
فيما حضره من الجانب الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

 

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