احدث الأخبار

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت
أبرز المواد
 ” البيئة ” تطلق نظام حصاد المطور
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت
أبرز المواد
 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. انطلاق مؤتمر “الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات” الدولي بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 التعليم تلزم المقاصف المدرسية بأسعار موحدة أعلاها 4 ريالات
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تضبط 843 ألف عبوة تجميل مخالفة وتغلق مستودعين بجدة
أبرز المواد
 بلدية الخفجي: زيارة 59 منشأه صحية واتلاف 75 كلجم مواد غذائية
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ومستشاري ومستشارات المركز
أبرز المواد
 المياه الوطنية تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7965.13 نقطة
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الموريتاني
أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت

أبرز المواد
” البيئة ” تطلق نظام حصاد المطور

” البيئة ” تطلق نظام حصاد المطور

أبرز المواد
ولي العهد يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية

ولي العهد يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية

أبرز المواد
ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت

ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت

أبرز المواد

ولي العهد يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية

ولي العهد يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية
http://almnatiq.net/?p=771843
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية / جويل روزنبرغ والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.
حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير.

 

روابط ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت
” البيئة ” تطلق نظام حصاد المطور

” البيئة ” تطلق نظام حصاد المطور
ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت

ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*