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” البيئة ” تطلق نظام حصاد المطور

” البيئة ” تطلق نظام حصاد المطور
http://almnatiq.net/?p=771849
المناطق - واس

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام حصاد المطور، لاستقبال الخدمات والطلبات من الأفراد والشركات والمؤسسات.
وأوضحت أن النظام يقدم عددا من الخدمات التي تتمثل في خدمة استيراد أسمدة، وخدمة استيراد مبيدات، وخدمة استيراد بذور وشتلات، وخدمات فسح للمبيدات والأسمدة والبذور والشتلات، بالإضافة إلى خدمات تصدير أسمدة ومبيدات وبذور وشتلات وخدمة تسجيل موقع زراعي وخدمة تحديث بيانات.
وأشارت الوزارة إلى أن النظام يعتمد على تقنيات ذكية بدءاً من تقديم الطلب حتى الانتهاء من الخدمة وذلك عبر الرابط https://app.mewa.gov.sa/HASSAD/AppUser/Login.aspx

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