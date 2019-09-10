جمعية خيرات تُطلق مبادرة ” العودة للمدارس “

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أطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة بمنطقة الرياض وبالتعاون مع شركة المراعي و فريق واعي التطوعي و فريق إنجاز التطوعي مبادرة بعنوان ” العودة للمدارس “

التي تهدف إلى استقبال تبرعات عينيه متمثله في مستلزمات المدرسة ووجبات افطار وتوزيعها على الأسر المحتاجة المسجلة في الجمعية .

و أوضحت الجمعية بأن مبادرة ” العودة للمدارس ” استمرت لمدة أسبوعين ، مشيرة إلى أنها مخصصه لأطفال الأسر المسجلة المستفيدة من الجمعية والتي تهدف إلى توفير مستلزمات المدرسة للطلبة وتوفير الوجبات في بداية العام ومساعدة الأسر المحتاجة وكذلك توطين العلاقة بين الجمعية والفرق التطوعية و إبراز دور الشراكة المجتمعية و أهميتها .

ويذكر أن الجمعية استفتحت مبادرتها بزيارة ميدانية لأحياء الأسر المستفيدة وتوزيع ١٠٠ حقيبة مدرسية مع كافة مستلزماتها ، كما استكمل الفريق الميداني توزيع الحقائب المدرسية بزيارة ميدانية لمدرسة ١٨١ الإبتدائية حيث وزّعت ١٣٣ حقيبة للطلبة .

والجدير بالذكر أن جمعية خيرات قد تعاونت مع مؤسسة الملوان حيث تكفلت ” الملوان ” بإرسال ٨٦ حقيبة مدرسية لقرية أرن في المدينة المنورة ،

وأبانت خيرات بأن اخر مبادرتها زيارة ميدانية لمدرسة ٢٠٧ الابتدائية وتوزيع ٤٠٠ وجبة إفطار لأطفال الأسر المستفيدة .

ووجدت أن مبادرة ” العودة للمدارس ” استحسان من أهالي أطفال المستفيدين و الجهات الداعمة للخير ، وتسعى خيرات أن لا تقف الجهود على هذه المبادرة فقط ، وإنما تعمل جاهدة لاستمرارية هذه المبادرات التي تحمل أهداف سامية وتعطي اصحاب الهمم قيمة توسع بها أفكارهم ومداركهم نحو عمل الخير وخدمة المجتمع .