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تكليف أول سيدة في منصب إداري بأمانة منطقة جازان

تكليف أول سيدة في منصب إداري بأمانة منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=771863
جازان - فضة عطيف

أصدر أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان قراراً يقضي بتكليف الموظفة أحلام كمال عبده جميمي مديراً لمركز الوثائق والمحفوظات بأمانة منطقة جازان ، وذلك ضمن خطة الأمانة التطويرية لأعمالها .

وأكد ابن سعيدان أن مثل هذا التكليف للكفاءات المؤهلة علمياً من العنصر الرجالي أو العنصر النسائي بهدف تطوير وسرعة إنجاز الأعمال المناطة بالأمانة تمشياً مع رؤية المملكة 2030 ..

من جهتها أعربت الاستاذة أحلام جميمي عن بالغ شكرها وتقديرها لسعادة أمين المنطقة على هذه الثقة التي ستكون لها حافزًا في تطوير وإنجاز وتوثيق وأرشفة الأعمال المناطة بمركز الوثائق والمحفوظات بأمانة منطقة جازان .

يُذكر أن أمانة منطقة جازان استحدثت مؤخرًا عدة أقسام نسائية يعمل فيها عديدُ من الكفاءات والكوادر النسائية المؤهلة علمياً كخطوة لتعزيز دور المرأة في القطاع البلدي .

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