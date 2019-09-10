توادُّ للتنمية الأسرية تدخل حيز الممارسة العملية في مشروع إتقان

المناطق - الجوف

استكمالًا لانطلاقة توادَّ للتنمية الأسرية نحو التميز المؤسسي ، و شروعًا في مرحلة جديدة من مراحل مشروع التطوير التنظيمي الشامل ( إتقان ) عنوانها الممارسة العملية ، واصل سعادة مدير المشروع الدكتور / حامد كنعان سلسلة زياراته الشهرية للجمعية ، حيث تم في الزيارة الثالثة عشرة و التي جاءت يوم الثلاثاء الموافق 4 / 1 / 1441 هـ و استمرت حتى يوم الخميس الموافق 6 / 1 / 1441 هـ تثقيف فريق العمل بآلية العمل الجديدة المتبعة خلال الفترة القادمة – بإذن الله تعالى – و ما تحتوي عليه من تطوير تنظيمي شامل على مستوى القيادة و الأفراد و العمليات و الخدمات ، عقبه تمكين لفريق العمل من مهارات بناء الخطة التشغيلية المحققة لمستهدفات الخطة الاستراتيجية ، و مهارات بناء البرنامج أو المشروع الذي يعتبر حجر الزاوية في الخطة التشغيلية .

و من جهة أخرى تابعت قيادة مشروع إتقان الإنهاءات المتعلقة بدليل إجراءات العمل ، حيث تم بناء إجراء تنمية الموارد المالية و خدمة الشركاء ، و مراجعة واعتماد عدد من الإجراءات ، كما تمت مراجعة النماذج المرتبطة بإجراءات العمل .

جدير بالذكر أن مشروع التطوير التنظيمي الشامل ( إتقان ) يهدف في محصلته النهائية إلى الارتقاء بالعنصر البشري ، و تطوير عمليات توادَّ و خدماتها .