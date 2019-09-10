غرفة الأحساء تُنظّم اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي “طيران ناس” لتفعيل برنامج رحلاتها

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استضافت غرفة الأحساء اليوم اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من مسؤولي «طيران ناس»، لبحث تفعيل برنامج رحلاتها في الأحساء، والذي يتضمن إطلاق مجموعة من الرحلات من مطار الأحساء الدولي بواقع 3 رحلات أسبوعيًا إلى المدينة المنورة وجدة، وذلك في بداية أكتوبر المقبل.

جاء ذلك الاجتماع الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بالغرفة بحضور الأستاذ عبداللطيف العرفج، رئيس مجلس إدارة الغرفة، والأستاذ محمد العفالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة والدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أمين عام الغرفة، لبحث قنوات تفعيل مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع المحلي مع برنامج رحلات “طيران ناس” من الهفوف، بما يخدم المواطنين والمقيمين ويدعم الوضع التشغيلي للمطار.

وخلال الاجتماع أكد العرفج على الدور المهم لصناعة النقل الجوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية بالمنطقة، مبينًا أن تفعيل دور المطار في مواكبة حركة التنمية والنمو والتطور الواسعة بالأحساء ومواكبة إنجازات واستحقاقات الواحة السياحية والتراثية العربية والعالمية، يتطلب تضافر الجهود وتوالي المبادرات بما يناسب مكانة ومساحة الأحساء واستحقاقاتها ومستقبلها الواعد.

يُذكر أن “طيران ناس” هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعيًا إلى 35 وجهة (محلية ودولية) على متن أسطوله المكون من 30 طائرة، ومنذ انطلاقته عام 2007 م، نقل “طيران ناس” أكثر من 38 مليون مسافر على متن رحلاته، وشهد هذا العدد نموًا مطردًا خلال السنوات الـ 12 الماضية.