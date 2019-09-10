مدير “تعليم الرياض” يعزي ذوي الطفل “الحارثي”

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قدّم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أ.حمد الوهيبي ووفد من منسوبي التعليم التعازي لذوي الطفل معتز الحارثي.

ونقل الوهيبي لذوي الفقيد تعازي أمير منطقة الرياض،ووزير التعليم لولي أمرالطالب خويتم الحارثي مؤكدا مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم سائلا الله أن يجبر مصابهم ويجعله شفيعا لوالديه.

وكانت مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بالرياض قد فُجعت -صباح أمس الإثنين- بوفاة أحد طلابها مخنوقًا من قِبل زميل آخر له، بينما لم تفلح محاولات إسعافه قبل أن يتوفاه الله.

وفي بيان صدر أمس الإثنين، أعلنت إدارة تعليم الرياض وفاة الطالب إثر مشاجرة مع زميل له، مشيرة إلى الجهود التي بذلها المعلمون لإسعافه قبل استدعاء الهلال الأحمر.