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جامعة تبوك تقيم حفل استقبال للطلاب المستجدين للعام 1441هـ

جامعة تبوك تقيم حفل استقبال للطلاب المستجدين للعام 1441هـ

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جامعة تبوك تقيم حفل استقبال للطلاب المستجدين للعام 1441هـ

جامعة تبوك تقيم حفل استقبال للطلاب المستجدين للعام 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=771908
المناطق- تبوك :

أقامت جامعة تبوك اليوم حفل استقبال للطلاب المستجدين لعام 1441هـ، نظمته عمادة شؤون الطلاب في مقر الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم توالت فقرات الحفل، حيث قدم مجموعة من طلاب الجامعة أوبريتًا بعنوان “ما ينساك الوطن” تلى ذلك عرضًا لنماذج مشرفة من طلاب جامعة تبوك، الذين أكملوا مسيرتهم المهنية في خدمة وطنهم.
بعد ذلك ألقى معالي الدكتور الذيابي كلمة رحّب خلالها بالطلاب المستجدين وحثهم فيها على استكشاف وصقل مهاراتهم وقدراتهم وإمكاناتهم من خلال الانخراط في البرامج والأنشطة غير المنهجية التي توفرها عمادة شؤون الطلاب بشكل خاص والجامعة بشكل عام مشيرًا إلى أن الجامعة وضعت في خططها وبرامجها وأنشطتها رؤية واضحة مستمدة من رؤية المملكة 2030 لتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.
بعدها تجول معاليه في المعرض المصاحب الذي ضم في جنباته العديد من الأندية التطوعية والثقافية والرياضية ونادي الجوالة كما شاركت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في إدارة الشؤون الوقائية في المعرض.
من جانبه أكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور ماجد بلعلا أن هذه الفعاليات تأتي في إطار خطط عمادة شؤون الطلاب والمتمثلة في خدمة الطلاب وتذليل العقبات والإجابة عن أسئلتهم خصوصًا في المرحلة الأولى من الدراسة الجامعية مضيفًا أن رعاية معالي مدير الجامعة لحفل استقبال الطلاب المستجدين لهذا العام تأتي لحرصه الشديد على الركيزة الأساسية في العملية الأكاديمية الجامعية وهو الطالب.

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