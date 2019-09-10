معلم يسيطر على طالب يحمل مسدس بجوار مدرسة متوسطة بالرياض

المناطق - الرياض

نجح معلم في السيطرة على طالب بجوار مدرسة متوسطة بحي النسيم وبحوزته سلاح؛ إذ ألقي القبض عليه، وقام باستدعاء الجهات الأمنية.

وكان المعلم مناوبًا وقت الخروج ظُهر اليوم الثلاثاء، وشاهد طالبًا بيده مسدس، يقف في الشارع بجوار سور المدرسة؛ فحاول الاقتراب منه بطريقة غير مباشرة، وبدأ في الحديث معه محاولاً السيطرة عليه، وبالفعل قبض عليه، ونجح في تحريز السلاح، وإدخاله بالقوة إلى فناء المدرسة بمساعدة معلمين قريبين منه.

واستطاع المعلمون ضبطه، والاتصال بالدوريات الأمنية التي باشرت الموقع بفرقتين، وتم تسجيل محضر بالواقعة، والتحفظ على الشخص الذي اتضح أنه أحد طلاب مدرسة ثانوية مجاورة، وليس بمعيته رصاصات حية. فيما تسلم مركز شرطة حي النسيم التحقيق في الحادثة.