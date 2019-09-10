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الأخضر يتعادل مع اليمن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

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الأخضر يتعادل مع اليمن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

الأخضر يتعادل مع اليمن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023
http://almnatiq.net/?p=771919
المناطق - الرياض

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع شقيقه المنتخب اليمني بهدفين لكل منهما اليوم في الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين ضمن مباريات المجموعة الرابعة في العاصمة البحرينية المنامة .
وحصد المنتخب السعودي أول نقطة له بالتصفيات بالمركز الرابع، مقابل نقطتين للمنتخب اليمني في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة واحدة عن نظيره الفلسطيني الثاني برصيد 3 نقاط الذي خسر 1 – 2 أمام منتخب سنغافورة في وقت سابق اليوم، لينفرد منتخب سنغافورة بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط .
وتقدم المنتخب اليمني مرتين بهدفين سجلهما محسن قراوي وعمر الداحي في الدقيقتين 8 و37 ، وأدرك الأخضر التعادل بهدفين سجلهما هتان سلطان باهبري وسالم الدوسري في الدقيقتين 23 و48 .

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