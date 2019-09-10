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“النظام الموحد وطريقة عمله” ورشة عمل بغرفة تبوك

“النظام الموحد وطريقة عمله” ورشة عمل بغرفة تبوك
http://almnatiq.net/?p=771926
المناطق- تبوك :

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم ورشة عمل بعنوان “النظام الموحد وطريقة عمله” بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين، وذلك بمقر الغرفة بمدينة تبوك.
وتناولت الورشة أهمية التعرف بالنظام الموحد الخاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء وطريقة عمله فيما يخص التراخيص والتسجيل والاستيراد والتصدير والتصنيف.
كما قُدم عرضاً توضيحياً للخدمات المقدمة من قبل الهيئة عن طريق الأنظمة الإلكترونية إضافة للمبادرات المنجزة من هيئة الغذاء والدواء التي تسعى لتعزيز وتحقيق رضى المستفيد وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.
وفي ختام الورشة تمت الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور عما تقدمه الهيئة من خدمات والاستماع لعدد من المقترحات التي طرحت أثناء الورشة وإيضاح عدداً من المفاهيم المتعلقة بهذا الشأن.

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