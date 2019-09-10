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جموع غفيرة تشيع جثمان “معتز الحارثي ” فقيد ابتدائية الرياض

جموع غفيرة تشيع جثمان “معتز الحارثي ” فقيد ابتدائية الرياض
http://almnatiq.net/?p=771940
المناطق - الرياض

شَيّعت جموعٌ غفيرة عصر اليوم الثلاثاء، جثمان الطالب “معتز” الذي توفي في مشاجرة مع زميله في ساحة مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن غرب الرياض.

أُدّيت صلاة الجنازة على الطالب البالغ من العمر ١٢ عامًا في جامع الراجحي شرق الرياض، وذلك بعد يومين من إيداع جثمانه ثلاجة الموتى بمستشفى الملك خالد الجامعي، فيما أُقيم العزاء في منزل والده الذي لا يبعد سوى كيلومترات عن موقع فاجعة ابنه.

وقام المدير العام لتعليم منطقة الرياض “حمد الوهيبي” بزيارة أسرة الطالب، وذلك عقب دفنه، ونقل خلال زيارته تعازي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مؤكدًا مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم الفقيد، سائلاً الله أن يجبر مصابهم، ويجعله شفيعًا لوالديه.

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