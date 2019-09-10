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عقوبات أمريكية تستهدف حماس والحرس الإيراني وداعش والقاعدة

عقوبات أمريكية تستهدف حماس والحرس الإيراني وداعش والقاعدة
http://almnatiq.net/?p=771947
المناطق - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، فرض بلاده عقوبات على حركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وتنظيمي داعش والقاعدة.

من جانبها، أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على “سلسلة من قادة الإرهاب ووسطاء وكيانات، بموجب سلطة العقوبات الجديدة لمكافحة الإرهاب”.

وذكرت الوزارة في بيان، أن العقوبات تستهدف 15 قياديا وفردا وكيانا تابعين لجماعات، منها حركة حماس وتنظيما القاعدة وداعش والحرس الثوري الإيراني.

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العقوبات الجديدة، بالقول إنها “تعزز قدرة بلاده على محاربة الإرهاب”.

وأضاف: “العقوبات الجديدة تعزز قدرة الولايات المتحدة على استهداف الإرهابيين وحلفائهم”.

وفي الوقت نفسه، قال بومبيو إن الرئيس ترامب قد يجتمع “دون شروط مسبقة” مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل .

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