المجلس البلدي يستضيف أهالي القابل

المناطق - عسير

ضمن جهود المجلس في خدمة المواطنين إنسان ومكان؛ وبرئاسة رئيس المجلس البلدي لواء م.محمد ال بريق استضاف المجلس البلدي لامانة منطقة عسير أهالي حي القابل بحضور امين منطقة عسير د.وليد الحميدي يوم الثلاثاء 11 / 1 / 1441 وذلك لتوضيح الرؤيه المستقبليه لتأهيل الحي وتطويره ليكون ضمن القرى التراثيه التي سوف يتم تطويرها على مستوى منطقة عسير باشراف ومتابعة سمو امير المنطقه وتنفيذه أمانة منطقة عسير برئاسة امين المنطقه د.وليد الحميدي وقد بدأ اللقاء بكلمة رئيس المجلس شكر فيها المواطنين على تجاوبهم وقبول الدعوة ثم عرض المهندس سعيد عيسى تصور الامانة في تطوير الحي والخيارات المتاحة امام الملاك ثم فتح باب الحوار الودي وفِي ختام اللقاء اتفق الجميع على إعطاء أهالي الحي مدة شهر حسب طلبهم للتفاهم بينهم وبين الملاك والورثة.

كما أوضح امين منطقة عسير في ختام اللقاء بعض النقاط التي تسائل عنها المواطنين من اهالي الحي واجاب على استفساراتهم في كل ما يتعلق بتطوير الحي وتأهيله حيث قدم الشكر لهم على حضورهم وتجاوبهم لما يخدم مدينة ابها بصفه خاصه ومنطقة عسير بصفة عامه كماشكر المجلس البلدي على الاستضافه وحسن الاستقبال لضيوف اللقاء .

