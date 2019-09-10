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أمير الرياض يستقبل عددًا من أصحاب الفضيلة والمسؤولين بالمنطقة

أمير الرياض يستقبل عددًا من أصحاب الفضيلة والمسؤولين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=771954
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصر سموه مساء اليوم بجلسته الأسبوعية عددًا من أصحاب الفضيلة والمعالي ومديري الجامعات وأعضاء مجلس المنطقة ورئيس وأعضاء اللجنة الأمنية .
وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة .
واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى شرح لعدد من المسؤولين في سير أعمالهم في إداراتهم ومشاركاتهم في مختلف الجوانب .
وأكد الأمير فيصل بن بندر على دعم الحكومة الرشيدة لقطاعات الدولة كافة ودور الجهات في ترجمة هذا الدعم وإبرازه سائلاً الله العلي القدير أن يبارك للجميع الجهود داعين لهم بالتوفيق والنجاح .
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز .

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