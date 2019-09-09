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بلدي الباحة يكرم متقاعدي الأمانة

بلدي الباحة يكرم متقاعدي الأمانة

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بلدي الباحة يكرم متقاعدي الأمانة

بلدي الباحة يكرم متقاعدي الأمانة
http://almnatiq.net/?p=771960
المناطق-الباحة

في مساء بهيج وبحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ومدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني زاهر الشهري كرّم المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحةمساء اليوم الثلاثاء المهندس خالد الصائغ نائب أمين منطقة الباحة والمهندس سعيد شلاش وكيل الأمين للخدمات والأستاذ محمد مسفر مدير إدارة الموارد البشرية والأستاذ ياسر البريدي الوكيل المساعد للخدمات اللذين احيلوا للتقاعد
وألقى رئيس المجلس البلدي الأستاذ أحمد آل هادي كلمة ثمن فيها جهود المتقاعدين وتمنى لهم التوفيق في حياتهم
وكلمة أخرى لأمين منطقة الباحة الدكتور على السواط أشاد بجهودهم المخلصة أثناء عملهم مؤكدا استمرار الإستفادة من خبراتهم كما القى الأستاذ ربيع الزهراني عضو المجلس البلدي قصيدة شعرية نالت إعجاب الجميع وبعدها تفضل أمين المنطقة و مدير السياحة في الباحة ورئيس المجلس البلدي بتقديم الدروع التذكارية والهدايا الرمزية للمكرمين اللذين أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه البادرة الطيبة من سعادة الأمين ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة.

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