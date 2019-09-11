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إدارة ترامب: سياستنا الخارجية لن تتغير بعد إقالة بولتون وحملة الضغط على إيران فعالة

إدارة ترامب: سياستنا الخارجية لن تتغير بعد إقالة بولتون وحملة الضغط على إيران فعالة
http://almnatiq.net/?p=771963
المناطق - وكالات

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن سياستها الخارجية، بما في ذلك تجاه إيران، لن تتغير بعد إقالة مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، للإعلان عن عقوبات جديدة على مجموعة من “التنظيمات الإرهابية”، ردا على سؤال حول إقالة بولتون، قال إن “السياسة الخارجية للولايات المتحدة لن تشهد أي تغييرات”، مشددا على أن القرارات في هذا المجال يتخذها الرئيس الأمريكي وليس مستشار الأمن القومي.

وشدد بومبيو على أن ترامب هو من طلب من بولتون، أمس الاثنين، تقديم الاستقالة، لافتا إلى أن هذا الأمر قام به مستشار الأمن القومي السابق اليوم، مخالفا بالتالي تصريحات الأخير التي قال فيها إن هذا القرار اتخذه بنفسه.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مع ذلك وجود خلافات كبيرة مع المستشار السابق، قائلا: “هذا صحيح، اختلفنا معه في الآراء كثيرا للغاية”.

من جانبه، صرح منوتشين، خلال المؤتمر الصحفي، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان النهج الأمريكي تجاه إيران سيتغير بعد إقالة بولتون، بأن حملة ممارسة “أقصى درجات الضغط” على الجمهورية الإسلامية فعالة، في إشارة إلى عدم وجود حاجة إلى تعديل هذه السياسة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، أنه أبلغ بولتون أمس الاثنين بأن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، وطلب منه تقديم الاستقالة، وهو ما قام به مستشاره السابق هذا الصباح.

وشدد ترامب على أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في الإدارة الأمريكية، الأمر الذي تحدثت عنه سابقا تقارير إعلامية متعددة خاصة فيما يخص موضوع إيران.

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