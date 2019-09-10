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اعتداء على معلم صباح اليوم في أحد مدارس تبوك

اعتداء على معلم صباح اليوم في أحد مدارس تبوك

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اعتداء على معلم صباح اليوم في أحد مدارس تبوك

اعتداء على معلم صباح اليوم في أحد مدارس تبوك
http://almnatiq.net/?p=771975
المناطق - تبوك - علي العميري:

قام أشخاص صباح اليوم من الاعتداء على معلم داخل أحدى المدارس بمدينة تبوك.
وفي التفاصيل أنه في صباح اليوم قام أشخاص بأقتحام مدرسة وضرب معلم بداخل أحد الفصول حيث تم أستداعاء الدوريات الأمنية التي قامت بأيقافهم وتم نقل المعلم عن طريق الهلال الأحمر لأحد المستشفيات لتلقي العلاج .
من جهة واكد مصدر خاص لجوال منطقة تبوك أن مستشفى الملك خالد بتبوك استقبل صباح اليوم معلم مصاب بجرح في القدم وكدمات بسيطة وجرى عمل اللازم له وخرج في حينه وسنوافيكم بالتفاصيل بعد ورودها من الجهات المختصة.

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