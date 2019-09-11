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بومبيو: ترامب قد يجتمع مع روحاني دون شروط مسبقة

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بومبيو: ترامب قد يجتمع مع روحاني دون شروط مسبقة

بومبيو: ترامب قد يجتمع مع روحاني دون شروط مسبقة
http://almnatiq.net/?p=771992
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الرئيس دونالد ترامب قد يجتمع “دون شروط مسبقة” مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل.

وأدلى بومبيو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي لكشف النقاب عن عقوبات جديدة تستهدف جماعات منها الحرس الثوري الإيراني.

وعندما سئل بومبيو عن إمكانية عقد لقاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، كرر تعليقات أدلى بها ترامب الاثنين قائلا “هو مستعد للقاء دون شروط مسبقة”.

وتمارس إدارة ترامب ما تصفه بحملة “الضغوط القصوى” للحد من الأنشطة الإيرانية الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، من خلال إجراءات دبلوماسية واقتصادية مثل العقوبات.

وكتب مستشار لروحاني على تويتر اليوم إن إقالة ترامب المفاجئة لمستشاره للأمن القومي جون بولتون توضح أن استراتيجية الضغط لم تفلح.

وينفي روحاني سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية وقال إنها لن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي عاودت فرضها على طهران بعد انسحاب ترامب من اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.

لكن البيت الأبيض يصر على عدم إجراء محادثات وفق شروط محددة سلفا.

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