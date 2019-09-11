احدث الأخبار

قاعدة أردوغان تتآكل.. «حزب باباجان» نهاية العام
أبرز المواد
 العلم يقول كلمته في “زيت الحبة السوداء”
أبرز المواد
 مكاتب الاستقدام: خدمة «معروفة» غير مرغوبة.. أرباحها منخفضة
أبرز المواد
 رونالدو يسجل رباعية ويقود البرتغال للفوز في ليتوانيا
أبرز المواد
 بومبيو: ترامب قد يجتمع مع روحاني دون شروط مسبقة
أبرز المواد
 “شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي” تباشر إسدال ثوب الكعبة بمشاركة 46 مختصا
أبرز المواد
 لجنة وزارية عربية تندد بدعم إيران لإطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المملكة
أبرز المواد
 المملكة تعلن عن إدانتها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة
أبرز المواد
 “رسوم الأراضي” تدفع مالكا إلى تطوير مليون متر مربع وتوفير 1750 قطعة سكنية
أبرز المواد
 6.5 ألف طلب تنفيذ ضد متعثري سداد “عقد الإيجار الموحد”
أبرز المواد
 تطبيق Mobicip يتيح رقابة أبوية على أجهزة الأبناء
أبرز المواد
 مستشار: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد
أبرز المواد
قاعدة أردوغان تتآكل.. «حزب باباجان» نهاية العام

قاعدة أردوغان تتآكل.. «حزب باباجان» نهاية العام

أبرز المواد
العلم يقول كلمته في “زيت الحبة السوداء”

العلم يقول كلمته في “زيت الحبة السوداء”

أبرز المواد
مكاتب الاستقدام: خدمة «معروفة» غير مرغوبة.. أرباحها منخفضة

مكاتب الاستقدام: خدمة «معروفة» غير مرغوبة.. أرباحها منخفضة

أبرز المواد
رونالدو يسجل رباعية ويقود البرتغال للفوز في ليتوانيا

رونالدو يسجل رباعية ويقود البرتغال للفوز في ليتوانيا

أبرز المواد

العلم يقول كلمته في “زيت الحبة السوداء”

العلم يقول كلمته في “زيت الحبة السوداء”
http://almnatiq.net/?p=772001
المناطق - وكالات

يحظى زيت الحبة السوداء، أو ما تعرف أيضا باسم “حبة البركة”، بأهمية بالغة في الشرق الأوسط وبعض دول شرق آسيا، نظرا لفوائده المذهلة في علاج الكثير من الأمراض.

ويستخرج زيت الحبة السوداء من بذور حبة البركة أو ما يُعرف أيضا باسم الكمون الأسود، والكالونجي الأسود، والكراوية السوداء، وهو نوع نباتي موطنه جنوب آسيا، حسبما ذكر موقع ستاندرد ميديا.

ويتميز الزيت بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، الأمر الذي يساعد مرضى الربو والسكري، وأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

كما يلعب زيت حبة البركة دورا مهما في فقدان الوزن، وكذلك علاج التهاب المفاصل، وغيرها من الحالات المرضية الشائعة.

وأظهرت الدراسات أن زيت الحبة السوداء يساعد أولئك الذين يعانون من حب الشباب والأكزيما والصدفية. لكن قبل استخدامه اختبره على جزء صغير من بشرتك للتأكد من أنه لا يسبب الحساسية.

ويمكن استخدام زيت الحبة السوداء في الطبخ، وقد يوضع على السلطة، ويستخدم كثيرا في الشرق الأوسط وبعض دول شرق آسيا كنكهة غذائية.

روابط ذات صلة

قاعدة أردوغان تتآكل.. «حزب باباجان» نهاية العام

قاعدة أردوغان تتآكل.. «حزب باباجان» نهاية العام
مكاتب الاستقدام: خدمة «معروفة» غير مرغوبة.. أرباحها منخفضة

مكاتب الاستقدام: خدمة «معروفة» غير مرغوبة.. أرباحها منخفضة
رونالدو يسجل رباعية ويقود البرتغال للفوز في ليتوانيا

رونالدو يسجل رباعية ويقود البرتغال للفوز في ليتوانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*