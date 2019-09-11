شعبية ترامب تتراجع.. والأسباب “اقتصادية”

المناطق - وكالات

سجلت شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجعا بحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” وشبكة “إيه بي سي” ونشر الثلاثاء، مما يلقي الضوء على القلق المتزايد لدى الأميركيين بشأن الآفاق الاقتصادية في البلاد.

والوضع الجيد للاقتصاد الأميركي هو أحد المواضيع الرئيسية في الحملة الانتخابية لترامب، الذي سيترشح لولاية ثانية من 4 سنوات نهاية 2020.

وقال ترامب في شريط فيديو نشر نهاية الأسبوع على تويتر: “إن اقتصادنا قوي وبلادنا قوية، لم نكن أبدا في وضع أفضل”.

وأظهر آخر استطلاع أجرته واشنطن بوست و”إيه بي سي” أن هامش شعبية ترامب لدى الأميركيين في سن التصويت بلغ 38 مقابل 44 بالمئة في يونيو.

ورغم أن 56 بالمئة من الأميركيين اعتبروا أن وضع الاقتصاد “ممتاز” أو “جيد”، فإن هذا الرقم يشهد تراجعا كبيرا مقارنة بما كان عليه قبل سنة (65 بالمئة).

توقعات بالانكماش

من جانب آخر، اعتبر 6 أميركيين من أصل 10 أنه “من المرجح جدا” أو “المرجح” حصول انكماش السنة المقبلة.

وترامب الذي يعترض بانتظام على نتائج استطلاعات الرأي ندد بالاستطلاع الأخير معتبرا إياه “أسوأ استطلاع وأكثرها غير دقة” منذ انتخابه عام 2016.

وكتب في تغريدة: “أحد أقوى الأسلحة التي تستخدمها وسائل الإعلام الفاسدة والزائفة هي الاستطلاعات الكاذبة التي تنشرها. الكثير من هذه الاستطلاعات معدة مسبقا”.

وأكد مجددا أن استطلاعات الرأي التي تعدها حملته تظهر صورة مغايرة تماما بخصوص حملة إعادة انتخابه. وكتب في تغريدته: “استطلاعات الرأي الداخلية تبدو عظيمة، أفضل من أي وقت مضى!”.

المفاوضات مع الصين

أما رأي الأميركيين بالطريقة التي يدير فيها ترامب المفاوضات التجارية مع الصين فجاء قاسيا أيضا، إذ قال 35 بالمئة فقط من الذين استطلعت آراؤهم إنهم يوافقون على أدائه فيما قال 56بالمئة إنهم يعارضونه.

والرقم المثير للقلق أيضا بالنسبة للرئيس الأميركي هو أن 43 بالمئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون أن سياساته التجارية والاقتصادية زادت من فرص حصول انكماش السنة المقبلة (مقابل 16 بالمئة يعتقدون على العكس أنها أبعدت شبح الانكماش).

وعبر 6 أميركيين من أصل 10 من جانب آخر عن قلقهم من أن تؤدي الحرب التجارية مع بكين إلى زيادة أسعار منتجات الاستهلاك لعائلاتهم.

وتكرر إدارة ترامب التأكيد منذ عدة أسابيع أن القلق حيال وضع الاقتصاد لا أساس له.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين الاثنين: “لا أرى إمكان حصول انكماش على الاطلاق”، مؤكدا أن الحرب التجارية الذي يخوضها ترامب مع الصين “لم تؤثر” على اقتصاد أكبر قوة في العالم.

وأجري الاستطلاع عبر الهاتف بين 2 و5 سبتمبر على عينة تمثيلية شملت 1003 أشخاص.