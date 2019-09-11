مجلس الوزراء..تخصيص تحلية المياه

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افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها أمس في قصر السلام بجدة بالترحيب بانضمام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة للمجلس، متمنياً لسموه التوفيق والسداد.

وأطلع خادم الحرمين المجلس على مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونتائج مباحثاته مع الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار، وما جرى خلالها من استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

مجريات

أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على ما تضمنته كلمة المملكة أمام «لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف» بالأمم المتحدة، مجدداً وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.

وفي الشأن اليمني، نوه المجلس بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة والإمارات، وما أكد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، والتشديد على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، والتأكيد على استمرار الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

وأعرب المجلس عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، وعدّ ذلك خطوة تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.

أبرز القرارات

إدانة

جدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري والتفجير الإرهابي اللذين استهدفا مجمعاً سكنياً ونقطة تفتيش في العاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب والتطرف.

اقتصاد

نوه المجلس بالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي الـ55 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018، مؤكداً أن ما حققه اقتصاد المملكة عام 2018 من تطورات إيجابية في معظم قطاعاته جاء نتيجةً لاتباع المملكة سياسات اقتصادية متوازنة.

ورحب المجلس، بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وما تضمنه التقرير من إشادة بالتقدم الملموس الذي تحرزه المملكة بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال، عبر تنفيذ كثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

جهود

قدر مجلس الوزراء، الجهود الأمنية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في تتبع نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة للمملكة، منوهاً بجهودها في إحباط محاولات تهريب ما يقارب 33 مليون قرص إمفيتامين خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة 1440.

تفاهم

وافق المجلس بعد الاطلاع على المعاملتين المرفوعتين من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم (47 /40) ورقم (48/ 40) المؤرخين في 13 /9/ 1426 على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة ومصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في غينيا، في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

تفويض

فوّض المجلس وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وغانا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (204/ 52) وتاريخ 6 /11/ 1440، على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التربية في العراق، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

سياحة

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (189/ 49) وتاريخ 22 /10/ 1440، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة في المملكة ووزارة السياحة والبيئة في ألبانيا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها أمس في قصر السلام بجدة بالترحيب بانضمام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة للمجلس، متمنياً لسموه التوفيق والسداد.

وأطلع خادم الحرمين المجلس على مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونتائج مباحثاته مع الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار، وما جرى خلالها من استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

مجريات

أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على ما تضمنته كلمة المملكة أمام «لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف» بالأمم المتحدة، مجدداً وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.

وفي الشأن اليمني، نوه المجلس بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة والإمارات، وما أكد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، والتشديد على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، والتأكيد على استمرار الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

وأعرب المجلس عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، وعدّ ذلك خطوة تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.

إدانة

جدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري والتفجير الإرهابي اللذين استهدفا مجمعاً سكنياً ونقطة تفتيش في العاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب والتطرف.

اقتصاد

نوه المجلس بالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي الـ55 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018، مؤكداً أن ما حققه اقتصاد المملكة عام 2018 من تطورات إيجابية في معظم قطاعاته جاء نتيجةً لاتباع المملكة سياسات اقتصادية متوازنة.

ورحب المجلس، بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وما تضمنه التقرير من إشادة بالتقدم الملموس الذي تحرزه المملكة بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال، عبر تنفيذ كثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

جهود

قدر مجلس الوزراء، الجهود الأمنية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في تتبع نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة للمملكة، منوهاً بجهودها في إحباط محاولات تهريب ما يقارب 33 مليون قرص إمفيتامين خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة 1440.

تفاهم

وافق المجلس بعد الاطلاع على المعاملتين المرفوعتين من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم (47 /40) ورقم (48/ 40) المؤرخين في 13 /9/ 1426 على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة ومصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في غينيا، في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

تفويض

فوّض المجلس وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وغانا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (204/ 52) وتاريخ 6 /11/ 1440، على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التربية في العراق، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

سياحة

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (189/ 49) وتاريخ 22 /10/ 1440، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة في المملكة ووزارة السياحة والبيئة في ألبانيا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تخصيص

قرر المجلس تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة في الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأقر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20 ـ 58/ 40/ د) وتاريخ 21/ 12/ 1440، عدداً من الترتيبات منها:

01 الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

02 تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل على أُسس تجارية، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.

تشكيل

قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (الـ35) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/ 5/ 1425، برئاسة الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحرقان، وعضوية كل من: الدكتور عبدالله بن حسين الشهري، الدكتور عبداللطيف بن محمد آل الشيخ، الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الماجد، الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم.

عضوية

قرر المجلس تعيين كل من: الدكتور عبدالعزيز بن محمد السعيد، الدكتور أحمد بن حمد الفرحان، الدكتور ثبيت بن سفر الشهراني، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

كما قرر تعيين كل من: الدكتور عوض بن متيريك الجهني، الدكتور محمد بن يسلم شبراق، الدكتور محمد بن خالد السعدون، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

وقرر المجلس كذلك تعيين كل من: الدكتور منصور بن عطية المزروعي، الدكتور بدر بن حضيض الحربي، شاهر بن عبدالحميد الحازمي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

تسوية

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (147/ 40) وتاريخ 2/ 9/ 1440، وافق المجلس على أنه في حالة إصابة أو وفاة العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية ـ الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4/ 1395، أو الأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 5/ 5/ 1424ـ فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

اعتماد

اعتمد المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 ـ 56/ 40/ د) وتاريخ 13/ 11/ 1440، الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.

ترقيات

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الـ14 ووظيفة (وزير مفوض):

01 ترقية هشام بن فهد بن محمد البشر إلى وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة الـ14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

02 ترقية المهندس سعد بن سمير فالح الحربي إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الـ14 بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم.

03 ترقية خالد بن محمد بن خليل المنزلاوي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

أبرز القرارات

– الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

– الترحيب بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي

– تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل على أسس تجارية

– تقدير الجهود الأمنية لمديرية مكافحة المخدرات

– مذكرة تفاهم مع الصين في مجال تحلية مياه البحر

– مذكرتا تفاهم في الشؤون الإسلامية مع مصر وغينيا

– تجديد إدانة الهجوم الانتحاري والتفجير الإرهابي في كابول

– مذكرتا تعاون في مجالي التربية التعليم مع العراق

– التنويه بالمؤشرات الاقتصادية للتقرير السنوي الـ55 لمؤسسة النقد

– مذكرة تفاهم للتعاون السياحي مع ألبانيا

https://www.alwatan.com.sa/article/1021934?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App