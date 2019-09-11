ما يجب فعله عند إضاءة لمبة البطارية في طبلون السيارة

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تتعرض السيارات مع مرور الوقت إلى بعض الأعطال والمشاكل المزعجة، من هذه الأعطال ظهور لمبة تحذير البطارية في لوحة العدادات في الطبلون عند تشغيل السيارة، بعض قائدي السيارات عند ظهور هذه العلامة يصاب بالارتباك، وذلك لعدم درايته بالتصرف السليم الذي يجب أن يفعله في هذا الموقف المزعج

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى إضاءة علامة البطارية في لوحة العدادات، أبرزها وجود مشكلة أو خلل فى دائرة الشحن، أو أن تكون البطارية لا تستقبل الشحن لتلف أجزائها الداخلية، أو مشكلة في الدينامو منظم الشحن، لذا خلال السطور التالية سوف نستعرض التصرف الصحيح الذي يجب اتباعه عند إضاءة لمبة تحذير البطارية في طبلون السيارة

1- التركيز وعدم الارتباك

يجب عدم سيطرة الخوف والارتباك عليك، وتأكد أن إضاءة لمبة تحذير البطارية ليست من العلامات الخطيرة مثل ظهور علامة الزيت أو المحرك، وأنه غالباً ما يكون علاج هذه المشكلة بسيطاً

2- فحص العدادات

بعض السيارات يتواجد في لوحة العدادات بها قياس لقراءة حالة الشحن بالسيارة والذي يسمى بـ (الفولتميتر)، ويعتبر معدل التشغيل الطبيعي به يتراوح 12 إلى 14 فولت، فإذا كان القياس حول المعدل الطبيعى، فتكون المشكلة ليست بسبب الشحن

3- خفض استهلاك الكهرباء بالسيارة

يجب في مثل هذه الحالات تقليل الطاقة المستخدمة فى ذلك الوقت عن طريق غلق الأشياء غير الضرورية، مثل الكاسيت والراديو والزجاج الكهربائي وشاشات العرض والأضواء الداخلية والمكيف، حتى يتم علاج المشكلة

4- لا تغلق تشغيل المحرك

أبقِ المحرك قيد التشغيل، فمن الممكن أنك لا تستطيع إعادة تشغيله إذا قمت بإطفاء السيارة إذا كان العطل بالمولد، حتى تقوم بالتوجه إلى فني صيانة كهرباء السيارات لفحص المشكلة

5- توجه إلى فني صيانة كهرباء السيارات

توجه بالسيارة إلى كهربائى السيارات كي يفحص المولد، فإذا كان المولد يعمل بصورة طبيعية اجعله يفحص البطارية فمن الممكن أن يكون ضوء البطارية مؤشرًا على تلفها، أو وجود مشكلة في الكابلات، أو تكون في حاجة للتنظيف

6- افحص حزام (سير) المولّد الكهربائي

قم بفحص حزام المولد الكهربائي إذا كان مرتخيا، وأحكم ربطه أو قم بشراء حزامًا جديدًا، إذا كان مشققًا

7- إعادة تشغيل السيارة بعد 5 دقائق

قُم بإعادة تشغيل السيارة بعد خمس دقائق فسوف يساعد ذلك الوقت على تهيئة نظام الكمبيوتر بها، وقد ينطفئ ضوء البطارية بعد إتمام هذه الخطوة، لكن إذا أضاءت مرة ثانية، فإن المشكلة قد تكون في نظام كمبيوتر السيارة وحدوث خلل به