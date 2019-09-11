مندوب المملكة الدائم في جنيف يفتتح معرضا للخزيم

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افتتح المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل أمس معرضاً للفنان التشكيلي السعودي عثمان محمد الخزيم، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان، بمشاركة مدير مكتب اليونيسكو في جنيف، الذي أكد أن المعرض يهدف للإسهام في السلام والأمن عبر الثقافة والفنون

وأكد السفير الواصل أن بعثة المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة نظمت هذا المعرض الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، رغبة منها في تعزيز السلام عبر الفن والإبداع، مشيراً إلى أن الفن بأشكاله المختلفة وسيلة مهمة للتواصل ونقل المعارف ومد الجسور بين الشعوب والأمم

ويعد هذا المعرض الأول الذي يقدم فيه فنان تشكيلي سعودي عمله في الأمم المتحدة في جنيف، ويعكس مستوى الحضور الواسع والتفاعل أن هذا المعرض خطوة مهمة للتواصل مع الشعوب في مكان مهم كالأمم المتحدة