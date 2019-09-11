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قتلت زوجها طعنا لأنه يسهر مع أصدقائه

قتلت زوجها طعنا لأنه يسهر مع أصدقائه
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المناطق_متابعات

أقدمت مصرية في محافظة الجيزة على طعن زوجها طعنة نافذة في جسده؛ ما أسفر عن وفاته نتيجة خلافات بينهما، وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة المجني عليه داخل منزله في العمرانية، وتبيّن من التحريات أن زوجته وراء الجريمة، وكشفت التحقيقات أن المجني عليه «أ.س» سائق في العقد الثالث من العمر، اعتاد التشاجر مع زوجته المتهمة «و.ع»؛ بسبب سوء سلوكها وتعاملها معه بشكل سيئ، وأنها تشاجرت معه قبل أيام من ارتكاب الجريمة بسبب تأخره خارج المنزل، وسَهَره مع أصدقائه طوال الليل، وظلت الأجواء بينهما مشحونة. وذكرت التحقيقات أن يوم الواقعة عاد الزوج من عمله ونشبت بينه وزوجته مشاجرة، دفعت الزوجة إلى إحضار سكين من المطبخ وطعنته، ما أسفر عن وفاته، وتركته غارقاً في دمائه وغادرت المنزل بحسب «إرم نيوز»

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