كاتب سعودي يحذر من العطش والشح المائي القادم.. ويوجه سؤالا هاما “ماذا أنتم فاعلون”

كاتب سعودي يحذر من العطش والشح المائي القادم.. ويوجه سؤالا هاما “ماذا أنتم فاعلون”

أبرز المواد
الأرصاد: رياح نشطة على وسط وشرق المملكة

الأرصاد: رياح نشطة على وسط وشرق المملكة

أبرز المواد
قتلت زوجها طعنا لأنه يسهر مع أصدقائه

قتلت زوجها طعنا لأنه يسهر مع أصدقائه

أبرز المواد
بعد 139 عاما.. الاحتباس يسقط أيقونة السويد الأعلى

بعد 139 عاما.. الاحتباس يسقط أيقونة السويد الأعلى

أبرز المواد

الأرصاد: رياح نشطة على وسط وشرق المملكة

الأرصاد: رياح نشطة على وسط وشرق المملكة
http://almnatiq.net/?p=772054
المناطق_واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ( جازان، عسير، الباحة ) فيما تؤثر الرياح النشطة على وسط وشرق المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج

روابط ذات صلة

كاتب سعودي يحذر من العطش والشح المائي القادم.. ويوجه سؤالا هاما “ماذا أنتم فاعلون”

كاتب سعودي يحذر من العطش والشح المائي القادم.. ويوجه سؤالا هاما “ماذا أنتم فاعلون”
قتلت زوجها طعنا لأنه يسهر مع أصدقائه

قتلت زوجها طعنا لأنه يسهر مع أصدقائه
بعد 139 عاما.. الاحتباس يسقط أيقونة السويد الأعلى

بعد 139 عاما.. الاحتباس يسقط أيقونة السويد الأعلى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*