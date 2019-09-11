الكشف عن 5 معايير تحفيزية لجائزة القضاة المتميزين

الكشف عن 5 معايير تحفيزية لجائزة القضاة المتميزين

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الكشف عن 5 معايير تحفيزية لجائزة القضاة المتميزين

الكشف عن 5 معايير تحفيزية لجائزة القضاة المتميزين
http://almnatiq.net/?p=772055
المناطق_الرياض

استحدث المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني جائزة تشجيعية للقضاة، ضمن جهود المجلس في تحفيز أصحاب الفضيلة القضاة المتميزين في العمل القضائي، وتشجيع الإثراء المعرفي والابتكار.

ويبدأ التقييم للجائزة مطلع كل سنة، على أن يراعى الاختصاص النوعي للمحاكم وأن يكون القاضي ممارسا للعمل القضائي في التخصص نفسه كامل فترة التقييم، ويحكم معايير الجائزة لجنة مشكلة في المجلس الأعلى للقضاء تصدر قراراتها بالأغلبية، وسيمنح الفائز بالجائزة شهادة تميز ومكافأة مالية، بناء على 5 معايير موضوعية للتميز وجودة الأداء.

معايير التميز

الإنجاز والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا، واحترام المدد النظامية وزمن إغلاق القضايا.
جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام وتكييفها ومنطوق الحكم.
الإثراء والابتكار من خلال تقديم البحوث والدراسات والمقترحات والممارسات الإيجابية التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي ومعالجة النوازل والمستجدات ونقل المعرفة.
الإدارة المنتجة في القضايا والجلسات، وحسن السير في الدعوى ومعالجة القضايا المدورة والمتعثرة.
تقييم المستفيدين والمتقاضين وتقييم التفتيش القضائي، ومحكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة والدائرة.

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