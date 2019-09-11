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مدير عام صحة القصيم : 44 مجموعة لمبادرة ” إهتمام ” لدعم المرضى المصابين بخمسة أمراض

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مدير عام صحة القصيم : 44 مجموعة لمبادرة ” إهتمام ” لدعم المرضى المصابين بخمسة أمراض

مدير عام صحة القصيم : 44 مجموعة لمبادرة ” إهتمام ” لدعم المرضى المصابين بخمسة أمراض
http://almnatiq.net/?p=772056
المناطق / بريدة
 كشف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، بأن مبادرة مجموعة ” إهتمام ” إحدى المباردات التي أطلقتها وزارة الصحة ، لتعزيز مبدأ التكافل المجتمعي، بين جميع شرائح المجتمع ، وتمكين المصابين بالأمراض المزمنة أو النادرة أو أهاليهم بالتواصل المباشر مع مقدمي الرعاية الصحية في عملية تحسين صحتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتكوين مجموعات للحالات الصحية المشابهة ، بعقد لقاءات فيما بينهم بإشراف طبي وإرشاد صحي من قبل المعنيين بالمبادرة .
وأكد المدير العام خلال إطلاعه اليوم ( الأثنين ) على خطوات الشؤون الصحية بالمنطقة تمهيداً لبدء المبادرة ، بأنه تم اعتماد 44 مجموعة ، تمثلت في 19 مجموعة عن السكري ، 10 مجموعات عن الربو للأطفال ، 4 مجموعات للضغط ، 4 مجموعات عن السمنة ، 4 مجموعات عن الرضاعة الطبيعية والتحصينات .
مبيناً بأن تلك المجموعاات سيكون لها جانباً إيجابياً في تعزيز الوعي الصحي والسبل المثلى للتعامل مع الأمراض المستهدفة بالمبادرة ، وستكون الشؤون الصحية على متابعة مستمرة مع المرضى لتحقيق الأهداف المنشودة منها .
وكان المدير العام قد إستمع من المساعد للصحة العامة محمد المانع وفريق عمل المبادرة ، وعرض المبادرة النوعية الجديدة للمجموعة وهي مجموعة ( الصلب المشقوق ) بالإضافة إلى المبادرات الأخرى، وأشار المانع ، الحرص على إنجاح المبادرات و تعاون الجميع لأهمية مجموعات الاهتمام .

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