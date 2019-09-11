العسل مع الكركم.. فوائد صحية غير متوقعة!

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لطالما وصف الكركم بالعشبة الفريدة، خلال استخدامه على مدى قرون، إذ يوفر هذا النبات ذو اللون الأصفر العميق الصحي عددا لا يحصى من الصفات الطبية شائعة الاستخدام في الطب الصيني والهندي.

فوائد الكركم

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، ذكرت دراسات طبية حديثة أن أناسا استخدموا الكركم في علاج الجروح ومشاكل الجلد والالتواءات العضلية وأمراض الكبد ومشاكل التنفس والمعدة وكذلك مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات والأورام الخبيثة.

ويوفر “الكركمين”، المركب الكيميائي الطبيعي الموجود في الكركم، خصائص قوية مضادة للميكروبات والالتهابات والأكسدة.

كما يحارب الكركم بشكل فعال الالتهابات في الجسم مثل التهاب المفاصل والمعدة، إضافة إلى الميكروبات والقرحة المعدية والمعوية، فيما يحسن وظيفة الدماغ ويعالج مرض ألزهايمر، ويساعد في عدد لا يحصى من المشاكل الصحية، بحسب موقع “بورد باندا”.

محاربة الأمراض

ونقل الموقع عن طبيب قوله إن “الكركم يعد من التوابل الرئيسية في المطبخ الهندي، ويجادل الكثيرون بأنه أقوى عشب على كوكب الأرض في محاربة الأمراض.