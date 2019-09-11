عملية ليزر نوعية لخديج في مستشفى الولادة والأطفال بحائل

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تمكّن – بفضل الله – فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحائل، من إجراء عملية ليزر لطفل خديج لم يتجاوز عمره 23 أسبوعًا، ويزن 580 جرامًا. وكان الطفل حديث الولادة يعاني اعتلالًا في الشبكية، مع وجود تجمع دموي بالعين. وخلال تدخل جراحي ناجح، أجرى الفريق عملية ليزر عالية الدقة؛ لعلاج اعتلال الشبكية، والمحافظة على النظر، وتقليص العروض غير الطبيعية. يٌشار إلى أن الكشف الطبي المبكر، ومتابعة مثل هذه الحالات، والتدخل الطبي العاجل، تسهم – كلها – في الحفاظ على سلامة البصر.

يُذكر أن قسم عناية حديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال، يُعد من الأقسام المتخصصة التي تقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية الكبيرة، ووجود أطباء وطواقم عمل مميزة لها مؤهلات رفيعة. ويقدم القسم خدمة الفحص الدوري المنتظم لاعتلال الشبكية؛ حفاظًا على سلامة بصر الأطفال حديثي الولادة.