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الكلية التقنية بنجران وشركة الاتصالات السعودية توقعان اتفاقية تقديم الواي فاي مجاناً

الكلية التقنية بنجران وشركة الاتصالات السعودية توقعان اتفاقية تقديم الواي فاي مجاناً
http://almnatiq.net/?p=772094
المناطق_نجران

قامت الكلية التقنية بنجران بتوقيع اتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية لتزويد خدمة الواي فاي داخل الكلية مجاناً، جاء ذلك بحضور عميد الكلية التقنية محمد بن علي الصقري ووكيل الكلية لشؤون المتدربين تركي بن محمد آل دغرير ومدير شركة الاتصالات السعودية بنجران سعد بن صالح بني هميم و كبير مهندسي عمليات تقنية المعلومات بالشركة حمد بن علي آل قريشة فيما تأتي الخدمة في الكلية لدعم المسيرة التدريبية وخدمة المتدربين واعضاء هيئة التدريب، ويعد ذلك التطبيق الفعلي والحقيقي لبداية برنامج “الكلية الذكية “وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي الخاص بتكامل الأدوار بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للكلية التقنية بنجران علي بن عبدالله آل عتيق أن الخدمة تسمح بالوصول لشبكة الإنترنت لاسلكياً مجاناً باستخدام أجهزة الجوال والحاسبات المحمولة، والكفية واللوحية أو أي أجهزة يمكنها الاتصال لاسلكياً بنقطة الوصول أو النقطة الساخنة التي توفرها الشركة من خلال البحث عن الشبكة عبر الواي فاي، مؤكدًا أن الكلية تأمل في توسيع الرقعة الجغرافية لمنطقة التغطية مستقبلًا عبر التوسع الأفقي في جميع مرافق ومباني الكلية.

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