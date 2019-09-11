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البيئة تعتزم فتح بوابات سد وادي بيدة.. الخميس

البيئة تعتزم فتح بوابات سد وادي بيدة.. الخميس
http://almnatiq.net/?p=772097
المناطق_الرياض

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة فتح بوابات سد وادي بيدة بمحافظة القرى في منطقة الباحة، يوم الخميس الموافق 1441/1/13 ، لتصريف حوالي 361،250 ألف متر مكعب، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن فتح البوابات السد يأتي بهدف تغذية آبار المزارعين في المنطقة ودعم المياه الجوفية في المنطقة.
وأشارت إلى أن سد وادي بيدة سد ركامي تم إنشاؤه في العام ١٤٠٥ ويبلغ طوله ١٥٠ متراً، وارتفاعه ٢٤ متر، وأما سعته التخزينية فتقدر ( ٢ مليون ) متر مكعب ويعد مصدر لتغذية آبار المزارعين، وتغذية المياه الجوفية بالمنطقة
ودعت الوزارة المواطنين الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

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