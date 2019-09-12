والد نيمار يكشف سبب فشل “العودة لبرشلونة”

المناطق - وكالات

أكد والد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي أنه بذل أقصى جهد لخروج نجله من فرنسا، إلا أن محاولاته بائت بالفشل.

وقال نيمار سانتوس، والد النجم البرازيلي خلال مقابلة تليفزيونية: “كوكيل أعمال نشعر بضعف الموقف عندما لا يوجد بند أو قاعدة أساسية تسمح لك بالرحيل أو الانتقال إلى ناد آخر، بالإضافة إلى عدم وجود شرط جزائي في عقده مما جعل الأمور معقدة للغاية”.

وأضاف “نيمار يريد فقط التواجد في أي مكان يجعله سعيدا. كان سعيدا في برشلونة، وكان متحمسا للعودة خاصة عندما يسأله زملائه السابقين عن رغبته في العودة إلى الكامب نو”.

واختتم سانتوس حديثه كاشفا عن بذل أقصى مجهوده لعودة نيمار إلى النادي الكتالوني، قائلا: “كافحنا من أجل الوصول لنقطة اتفاق، ومنحنا أفضل ما لدينا لنيمار”.

وتصدر نيمار سوق الانتقالات الصيفية الماضية في ظل رغبته بالعودة إلى برشلونة ناديه السابق، واللعب مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز في الخط الهجومي.

لكن المفاوضات لم تنته بين الطرفان وسط مطالبة إدارة سان جرمان بالحصول على مبلغ نقدي، بينما يرغب النادي الكتالوني في مقايضة اللاعب البرازيلي مع عدة لاعبين وصل عددهم إلى 7 لاعبين بشكل إجمالي، أبرزهم عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو، قبل رحيله إلى بايرن ميونيخ الألماني.