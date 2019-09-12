احدث الأخبار

والد نيمار يكشف سبب فشل “العودة لبرشلونة”
أبرز المواد
 ذاب الجليد.. فحلت الشرطة لغز حادثة عام 1976
أبرز المواد
 كيف تخلص طفلك من “التبول الليلي” في 7 أيام؟
أبرز المواد
 سمو الأمير خالد الفيصل يرعى الحفل الختامي لمنافسات الدورة (41) لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره
أبرز المواد
 مدير مرور منطقة تبوك يتفقد قسم مرور البدع
منطقة تبوك
 أمانة منطقة الحدود الشمالية بلا ورق
منطقة الحدود الشمالية
 جمعية المتقاعدين بالدمام تنظم محاضرة تثقيفية بعنوان ” ليكن كل عمرك ربيعاً “
المنطقة الشرقية
 بالصور .. 20 ألفاً غرامة لـ 4 شاحنات محملة 60 طناً من السماد الغير معالج في وادي الدواسر
منطقة الرياض
 موظفو أرامكو السعودية يدعمون 18 جمعية خيرية على مستوى المملكة بما يقارب 9 ملايين ريال
أبرز المواد
 الخدمة المدنية ترّحب بموظفيها الجدد وتحفّزهم لتقديم أرقى الخدمات للمواطنين والجهات الحكومية
أبرز المواد
 سمو الأمير تركي بن طلال: أكثر من 50 متحدثاً يشاركون بالمؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة في عسير
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة توضح ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو أمام مدرسة نجد الإبتدائية
أبرز المواد
والد نيمار يكشف سبب فشل “العودة لبرشلونة”

والد نيمار يكشف سبب فشل “العودة لبرشلونة”

أبرز المواد
ذاب الجليد.. فحلت الشرطة لغز حادثة عام 1976

ذاب الجليد.. فحلت الشرطة لغز حادثة عام 1976

أبرز المواد
كيف تخلص طفلك من “التبول الليلي” في 7 أيام؟

كيف تخلص طفلك من “التبول الليلي” في 7 أيام؟

أبرز المواد
سمو الأمير خالد الفيصل يرعى الحفل الختامي لمنافسات الدورة (41) لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره

سمو الأمير خالد الفيصل يرعى الحفل الختامي لمنافسات الدورة (41) لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره

أبرز المواد

والد نيمار يكشف سبب فشل “العودة لبرشلونة”

والد نيمار يكشف سبب فشل “العودة لبرشلونة”
http://almnatiq.net/?p=772122
المناطق - وكالات

أكد والد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي أنه بذل أقصى جهد لخروج نجله من فرنسا، إلا أن محاولاته بائت بالفشل.

وقال نيمار سانتوس، والد النجم البرازيلي خلال مقابلة تليفزيونية: “كوكيل أعمال نشعر بضعف الموقف عندما لا يوجد بند أو قاعدة أساسية تسمح لك بالرحيل أو الانتقال إلى ناد آخر، بالإضافة إلى عدم وجود شرط جزائي في عقده مما جعل الأمور معقدة للغاية”.

وأضاف “نيمار يريد فقط التواجد في أي مكان يجعله سعيدا. كان سعيدا في برشلونة، وكان متحمسا للعودة خاصة عندما يسأله زملائه السابقين عن رغبته في العودة إلى الكامب نو”.

واختتم سانتوس حديثه كاشفا عن بذل أقصى مجهوده لعودة نيمار إلى النادي الكتالوني، قائلا: “كافحنا من أجل الوصول لنقطة اتفاق، ومنحنا أفضل ما لدينا لنيمار”.

وتصدر نيمار سوق الانتقالات الصيفية الماضية في ظل رغبته بالعودة إلى برشلونة ناديه السابق، واللعب مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز في الخط الهجومي.

لكن المفاوضات لم تنته بين الطرفان وسط مطالبة إدارة سان جرمان بالحصول على مبلغ نقدي، بينما يرغب النادي الكتالوني في مقايضة اللاعب البرازيلي مع عدة لاعبين وصل عددهم إلى 7 لاعبين بشكل إجمالي، أبرزهم عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو، قبل رحيله إلى بايرن ميونيخ الألماني.

روابط ذات صلة

ذاب الجليد.. فحلت الشرطة لغز حادثة عام 1976

ذاب الجليد.. فحلت الشرطة لغز حادثة عام 1976
كيف تخلص طفلك من “التبول الليلي” في 7 أيام؟

كيف تخلص طفلك من “التبول الليلي” في 7 أيام؟
سمو الأمير خالد الفيصل يرعى الحفل الختامي لمنافسات الدورة (41) لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره

سمو الأمير خالد الفيصل يرعى الحفل الختامي لمنافسات الدورة (41) لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*