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بعد خسائر لـ4 أيام.. أسعار الذهب ترتفع

بعد خسائر لـ4 أيام.. أسعار الذهب ترتفع
http://almnatiq.net/?p=772125
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، منهية سلسلة من الخسائر امتدت لأربع جلسات بفعل عمليات شراء ترجع لعوامل فنية، في ظل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم تحفيزاً ويخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1493.50 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي الجلسة السابقة، هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 13 أغسطس عند 1483.90دولار، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1502.2دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر ما يزيد عن أربعة بالمئة أو أكثر من 60 دولاراً منذ بلغت ذروة أكثر من 6 أشهر عند 1557 دولاراً في الرابع من سبتمبر .

وتلقى الإقبال على المخاطرة الدعم قبل قرارات بشأن السياسة النقدية ستصدر عن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ومن اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع القادم، إذ يأمل المستثمرون في المزيد من التيسير في ظل تباطؤ النمو العالمي.

وربحت أسعار الذهب نحو 18 بالمئة أو ما يزيد عن 200 دولاراً منذ بلغت أدنى مستوى منذ بداية العام عند 1265.85 دولار في الثاني من مايو.

وعلى جبهة التجارة، قلص مستشار كبير بالبيت الأبيض التوقعات، الثلاثاء، بشان الجولة القادمة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحث المستثمرين والشركات والعامة على التحلي بالصبر بشان تسوية النزاع التجاري.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار بينما تماسكت أسواق الأسهم الآسيوية وارتفعت عوائد السندات اليوم الأربعاء.

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