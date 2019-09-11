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تقرير .. “آيفون 11” لا يدعم شبكات إنترنت الجيل الخامس

تقرير .. “آيفون 11” لا يدعم شبكات إنترنت الجيل الخامس
http://almnatiq.net/?p=772138
المناطق-الرياض

ورغم المزايا المتعددة في هاتف “آيفون 11″، كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن شركة آبل اجتذبت العديد من الانتقادات من عملائها، حيث فشلت في تمكين الهواتف باهظة الثمن من دعم شبكات إنترنت الجيل الخامس.

وقالت الصحيفة أن العديد من العملاء والخبراء أشاروا إلى أن هاتف “آيفون 11” لا يدعم شبكات الجيل الخامس الآخذة في الانتشار بجميع أنحاء العالم، وسيجبر العديد من العملاء على انتظار الموديل القادم لاستخدام الشبكة فائقة السرعة.

وتابعت الصحيفة أن هذا النقص في هواتف “آيفون 11” قد يدفع البعض عن الامتناع من شرائه.

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