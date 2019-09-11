أمير الجوف يدشّن مركز الدفاع المدني بالنبك أبو قصر ومركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بالقريات

المناطق - الجوف

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مركز الدفاع المدني بمركز النبك أبو قصر، ومركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بمحافظة القريات ومقره بمنفذ الحديثة، لتغطية الطريق الدولي ومحطة قطار سار مستقبلاً ومنفذ الحديثة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني ومساعديه.

واستمع سموه عقب التدشين من اللواء القريني؛ لشرح عن المرافق وكامل تجهيزات مركز الدفاع المدني بالنبك أبو قصر، حيث تم دعمه بالقوى البشرية وتوفير الآليات الفنية للإطفاء والإنقاذ والصهاريج والتجهيزات المكتبية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية لمباشرة الحوادث.

كما بين اللواء القريني أن المركز يغطي 40 كلم باتجاه الجنوب الشرقي على طريق أبو عجرم، فيما ستظل المسافة المتبقية والمماثلة تحت خدمة مركز أبو عجرم، كما يغطي 30 كلم باتجاه الشمال الغربي على طريق طبرجل مروراً بقرية شيبة التي تبعد 22 كلم عن النبك أبو قصر، وستظل مسافة 30 كلم من جهة طبرجل، كما سيغطي المنطقة الزراعية المحيطة بالنبك أبو قصر وقرية شيبة.

وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لمدير الدفاع المدني بالمنطقة والعاملين معه من ضباط وأفراد، متمنياً للجميع السلامة.